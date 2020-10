Lazio, Bastos in clinica: nuovi controlli all’adduttore FOTO

Lazio, controlli all’adduttore per Bastos. Il difensore si è fatto male nella gara di domenica contro l’Inter, dopo esser subentrato a Radu

Non è un momento facile per Bastos. L’angolano non ha trovato un club nella parentesi di mercato, ha rimediato un infortunio nella gara di domenica contro l’Inter ed è rimasto ai margini del progetto Lazio. Escluso sia dalla lista della Serie A che da quella per la Champions League.

Oggi il giocatore si è recato in clinica per sottoporsi a nuovi controlli all’adduttore e cercare di capire, almeno, l’entità del problema oltre ai possibili tempi di recupero.