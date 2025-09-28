Lazio, è il momento di Toma Basic: assente in Serie A da oltre un anno

Basic verso il rientro: il centrocampista croato non gioca in Serie A da maggio 2024. Tutti i dettagli

Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, è vicino a raggiungere un traguardo importante della sua carriera italiana: le 70 presenze complessive in Serie A. Arrivato in Italia nell’estate del 2021 dal Bordeaux, il mediano si è distinto per duttilità tattica e capacità di adattamento, vestendo le maglie di Lazio e Salernitana.

Con la formazione biancoceleste, guidata da Sarri, Basic ha collezionato 54 presenze ufficiali in campionato, che diventeranno 55 nella prossima sfida a Genova. Con la Salernitana, invece, ha disputato 15 partite nella stagione 2023/24, portando la sua esperienza internazionale in una squadra allora allenata da Paulo Sousa, impegnata nella difficile lotta salvezza.

L’ultima apparizione in Serie A con la Salernitana

L’ultima volta che Basic è sceso in campo in Serie A risale al 20 maggio 2024, quando con la maglia granata affrontò il Verona allo stadio Arechi. Quella gara segnò la conclusione della sua parentesi campana, prima del ritorno alla Lazio. Da allora il centrocampista ha lavorato per ritagliarsi nuovamente spazio nella rosa biancoceleste, puntando a confermare il suo valore in un campionato sempre più competitivo.

Un solo gol in Serie A, ma con l’aquila sul petto

Nonostante le tante presenze, il bottino realizzativo di Basic in Serie A è ancora fermo a una sola rete. Il suo unico gol è arrivato nella stagione 2022/23, quando vestiva la maglia della Lazio: la vittima fu il Sassuolo, in una gara che mise in evidenza le sue qualità negli inserimenti offensivi.

Obiettivo rilancio a Genova

La prossima sfida contro il Genoa rappresenta un’occasione importante per il centrocampista croato. Raggiungere le 70 presenze in Serie A non è solo un traguardo statistico, ma anche un punto di ripartenza per rilanciarsi in una squadra ambiziosa come la Lazio. Chissà che proprio al “Ferraris” Basic non riesca a ritrovare la via del gol, arricchendo così un percorso che lo ha visto protagonista in due piazze molto diverse ma ugualmente appassionate.

Con la sua esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a più ruoli del centrocampo, Toma Basic resta una pedina preziosa per la Lazio e un nome da seguire con attenzione nel prosieguo della stagione.