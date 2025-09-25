Lazio, Basic può tornare in lista: entro quando va presa la decisione

Lazio, scatta la deadline per il reintegro di Basic in lista Serie A. Ecco tutti i dettagli ed entro quando va presa la decisione

La Lazio si prepara ad affrontare il Genoa in una situazione di vera emergenza a centrocampo. L’allenatore Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e basato sul possesso palla, si trova infatti con pochissime alternative in mediana.

Un solo centrocampista disponibile

Le squalifiche di Yanis Belahyane, giovane talento marocchino arrivato in estate, e di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal e Marsiglia, unite agli infortuni di Nicolò Rovella (regista classe 2001 ex Juventus) e di Fisayo Dele-Bashiru (mezzala nigeriana di grande fisicità), hanno ridotto drasticamente le opzioni. Al momento, l’unico centrocampista pienamente a disposizione è Danilo Cataldi, regista cresciuto nel vivaio biancoceleste.

Un piccolo spiraglio arriva da Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di grande esperienza internazionale, che però continua ad accusare fastidi muscolari nonostante sia clinicamente guarito. Lo staff medico spera di reinserirlo in gruppo in settimana, almeno per garantirgli un posto tra i convocati.

L’ipotesi Basic per tamponare l’emergenza

Di fronte a questa situazione, la società sta valutando il reintegro di Toma Basic, centrocampista croato classe 1996, attualmente fuori lista Serie A. Secondo il regolamento FIGC, la Lazio ha tempo fino alle ore 12 del giorno precedente la gara per comunicare eventuali variazioni. Ciò significa che entro domenica a mezzogiorno dovrà essere presa una decisione definitiva.

Il sacrificato potrebbe essere Manuel Lazzari, esterno destro ex SPAL, fermo per una lesione al soleo che lo terrà lontano dai campi per almeno altre due settimane.

Le scelte di Sarri in vista di Marassi

A Formello è tempo di valutazioni: Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani stanno analizzando tutte le opzioni, compresa la possibilità di adattare un difensore come Mario Gila in mediana. Tuttavia, il reintegro di Basic appare al momento la soluzione più concreta per garantire equilibrio e copertura in un reparto ridotto all’osso.

La sfida di lunedì a Marassi contro il Genoa si preannuncia dunque complicata. La Lazio dovrà fare i conti non solo con un avversario ostico, ma anche con una condizione di emergenza che obbliga Sarri a scelte delicate e non prive di rischi.