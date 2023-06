Lazio, Basic costretto a cambiare il numero di maglia: la situazione legata al giocatore biancoceleste

Il divieto di indossare maglie con il numero 88 dal prossimo campionato di Serie A, toccherà anche alla Lazio e a Toma Basic, centrocampista biancoceleste.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi , ha optato per l’eliminazione di questo numero perché, in epoca hitleriana, veniva usato come abbreviazione del saluto nazista. Il croato, in caso di permanenza in Italia, dovrà quindi cambiare il suo numero sulla maglia.