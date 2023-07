Salta il trofeo Gamper per la Lazio: a sfidare il Barcellona sarà il Tottenham. I biancocelesti saranno comunque in Spagna

Come riporta Il Messaggero, salta il trofeo Gamper del prossimo 8 agosto per la Lazio. Per decisione del Barcellona a sfidare i catalani sarà il Tottenham.

Tuttavia la Lazio sarà comunque in Spagna: lo stesso giorno è stata programmata un’amichevole col Girona.