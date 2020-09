Lazio, Baiocchini: «Caicedo partirà quando arriverà Muriqi. Arriverà un difensore»

Manuele Baiocchini, esperto di calciomercato, ha fatto il quadro delle operazioni – sia in entrata che in uscita – della Lazio

Il noto esperto di mercato, Manuele Baiocchini, è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio per fare il punto sulle operazioni – in entrata ed uscita – della società biancoceleste: «Il calciomercato dell’era Covid è complicato, non si vende tanto e si fanno molte operazioni in prestito e non a titolo definitivo. Mercato difficile anche per la Lazio, un’operazione del genere l’ha fatta con Reina. Per le altre operazioni cerca di acquistare i cartellini, però vedete quanto è difficile chiudere».

USCITE – «Su Bastos non ci sono novità, Caicedo uscirà quando arriverà l’attaccante che è Muriqi. La Lazio prenderà un difensore che può alternarsi con Radu. Deve sfoltire la rosa, ha 5 esterni sinistri con l’operazione Fares che si sta per chiudere. Non si può avere una rosa di 30 giocatori, si aspettano gli ultimi giorni di mercato per fare i vari incastri».

ALTRI COLPI – «Credo ci siano altre priorità, anche perché in quella zona del campo la Lazio è coperta. Dopo Muriqi e Fares arriverà un difensore, poi se ci sono delle occasioni di mercato la Lazio si farà trovare pronta. Un giocatore che può fare la differenza è De Paul, anche se costa tanto».