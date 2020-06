Lazio, la sindaca di Auronzo conferma il ritiro: «Più breve e a metà agosto ma ci sarà»

Lazio, il ritiro estivo sotto le Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore non è in dubbio: la conferma della sindaca

L’obiettivo primario è quello di terminare la stagione in corso, poi una brevissima pausa e tutte le squadre dovranno ricominciare la preparazione in vista del prossimo campionato. Proprio per questo era in forte dubbio che la Lazio tornasse a svolgere il suo ritiro ad Auronzo di Cadore, sotto le Tre Cime di Lavaredo, sede da ormai tantissimi anni dei biancocelesti.

A spazzare via quasi tutti i dubbi ci ha pensato proprio la sindaca del paese, Tatiana Pais Becher. Queste le sue parole ai microfoni del TgR Veneto: «Il ritiro verrà posticipato nella seconda metà di agosto e probabilmente sarà più breve. Il contratto è stato prorogato sia per la stagione 2021, 2022 e c’è l’opzione per il terzo anno 2023».