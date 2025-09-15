Lazio, attacco in crisi: mancano idee e concretezza sotto porta. Sarri al lavoro per migliorare tutto, le ultimissime

La Lazio vive un momento di evidente difficoltà offensiva. Dopo la brillante prestazione della seconda giornata di campionato, la squadra di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio rapido e verticale – sembra aver smarrito fluidità e incisività negli ultimi metri.

Contro l’ultima avversaria, il reparto avanzato ha prodotto pochissimi spunti e occasioni da gol, mostrando un volto ben lontano dalla versione spumeggiante ammirata a inizio stagione. L’assenza di collegamenti efficaci tra centrocampo e attacco è stata lampante, con azioni spesso interrotte prima di arrivare in area avversaria.

Castellanos e Dia, prove opache

Valentín Castellanos, attaccante argentino arrivato per dare profondità e fisicità al reparto, ha lottato per un’ora senza però riuscire a creare vere occasioni da rete. La sua generosità non è bastata a scardinare la difesa avversaria, complice anche una manovra lenta e prevedibile.

Subentrato nella ripresa, Boulaye Dia, punta senegalese con un passato prolifico in Serie A, ha avuto un’unica vera opportunità: un tiro respinto dal portiere Etrit Berisha Muric. Per il resto, anche lui è rimasto isolato, con pochi palloni giocabili e scarsa intesa con i compagni di reparto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, con Dia in campo si è addirittura ridotto il raccordo tra centrocampo e attacco, segno di un problema strutturale nella costruzione della manovra offensiva.

Un attacco “a turni” che deve ritrovarsi

Un altro dato significativo riguarda la gestione delle punte: se in passato Castellanos e Dia si alternavano durante la partita condividendo minuti e responsabilità, ora sembrano essere diventati alternative secche l’uno dell’altro. Questa scelta tattica, se da un lato garantisce freschezza, dall’altro rischia di limitare la possibilità di creare sinergie e automatismi.

Per invertire la rotta, la Lazio dovrà lavorare su due fronti: aumentare la precisione e la cattiveria sotto porta da parte degli attaccanti, ma anche migliorare la qualità dei rifornimenti provenienti dal centrocampo. Senza un flusso costante di palloni giocabili, anche i migliori finalizzatori faticano a incidere.

La prossima sfida sarà un banco di prova importante per capire se il reparto offensivo biancoceleste saprà ritrovare quella brillantezza che, solo poche settimane fa, faceva sognare i tifosi.