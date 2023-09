Lazio-Atletico Madrid, Simeone ha due obiettivi: ecco cosa ha in mente il tecnico. Subito big match all’Olimpico tra le due favorite del gruppo E

Come riporta Marca, i Colchoneros sono reduci da una striscia senza vittorie in Champions che dura da 5 partite. Non era mai successo nella gestione Simeone. Nella scorsa stagione Griezmann e compagni hanno chiuso il girone all’ultimo posto dietro a Porto, Club Brugge e Leverkusen vincendo solo la gara d’esordio in casa contro i portoghesi.

Inoltre, l’Atletico non vince una partita in trasferta in Champions League da 18 mesi. L’ultimo successo risale al 15 marzo 2022. Simeone ha questi due obiettivi nel mirino per invertire questa brutta tendenza, mentre Sarri con la sua Lazio farà di tutto per allungare la striscia negativa del tecnico.