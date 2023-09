Sarri aspetta l’Atletico Madrid di Simeone: e spunta il retroscena tra i due

La Lazio di Maurizio Sarri si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid nell’esordio in Champions League: spunta il retroscena con Simeone

Dopo la sfida con la Juve del prossimo 16 settembre, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà l’Atletico Madrid il 19 settembre nella prima gara del girone di Champions League.

Come riferito dal Corriere dello Sport, ci sono stati un paio di battibecchi tra Sarri e Simeone in passato. Nel 2016 ad esempio il toscano commentò così il passaggio in finale di Champions degli spagnoli: Il Cholismo? Ognuno pensa il calcio in base a come lo concepisce. Certo, se vedessi la mia squadra fare difesa e contropiede dopo trenta minuti mi alzerei e tornerei in banca perché non mi divertirei. Poi la precisazione: Ho grande stima di Simeone e so che giocare contro la sua squadra è qualcosa di estremamente problematico.

Simeone nel 2019 replicò: Lavoriamo per i risultati, poi che arrivino con dieci o cinquanta passaggi corretti non ci importa