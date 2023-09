Lazio-Atletico Madrid, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e orario. Il comunicato della società

La partita d’esordio della Lazio in Champions contro l’Atletico Madrid si avvicina, e come comunicato dalla società biancoceleste, i tagliandi saranno acquistabili dalle ore 12.00 del 13 settembre, il giorno dopo la chiusura della campagna per i mini abbonamenti di Champions League.