Lazio-Atletico, il pari di Provedel manda su di giri un tifoso spagnolo: la reazione è già virale sui social

Lazio-Atletico, è virale sui social la burrascosa reazione di un tifoso del club spagnolo al momento del pari di Provedel

Il pareggio di ieri in extremis grazie a Provedel tra Lazio-Atletico, ha consentito alla squadra di Sarri di partire con un buon punto nel girone e il gol dell’ex Spezia ha scatenato l’euforia dei tifosi. Ma non a tutti è andata giu la prodezza del portiere, sui social infatti precisamente su Tik Tok un tifoso spagnolo ha reagito malissimo e il video spopola già in rete