La Lazio punta l’Atalanta: ecco il programma della squadra

Inzaghi studia il piano in vista della trasferta della Lazio per Bergamo. Sabato prossimo è prevista la partitella all’Olimpico

La Lazio ricomincia col botto. Subito un big match dopo la lunga sosta del campionato: la gra acontro l’Atalanta. Inzaghi sta preparando al meglio i suoi ragazzi stilando una lunga lista di accorgimenti e impegni per farli trovare pronti, tra cui anche una partitella all’Olimpico, sabato prossimo. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo scopo è quello di far riprendere confidenza ai giocatori con lo Stadio, ma soprattutto, con il silenzio dell’impianto.

Oggi invece è giornata di riposo, le ultime di relax prima dello sprint finale: domani sono previsti i nuovi tamponi, domenica prossima allenamento a Formello e martedì la partenza per Bergamo.