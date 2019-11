Lazio, solo l’Atalanta ha creato più occasioni da gol dei biancocelesti

Lazio, biancocelesti all’attacco in queste prime dodici giornate di campionato in cui hanno realizzato ben 35 occasioni da gol

In attesa che scenda in campo la Nazionale e che dopo ricominci il campionato è tempo di statistiche e fatti dopo che 12 gare di campionato sono complete.

Come riporta StatsCalcio è interessante vedere quali sono le squadre del nostro campionato ad aver creato più occasioni da gol, da notare che ovviamente non tutte si trasformano in reti. Al primo posto c’è L’Atalanta con 50 occasioni, subito dietro la Lazio di mister Inzaghi con 35. Terza e quarta Roma e Napoli con 34, quinto addirittura il Bologna con 32 che supera Inter e Juventus a 29.