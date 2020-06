Lazio ed Atalanta, due macchine da gol: la differenza la farà la difesa

Lazio ed Atalanta sono le due squadre più prolifiche del campionato: 134 gol in due. La differenza, però, la farà la difesa

134 gol in due: 60 la Lazio e 74 l’Atalanta. La partita di questa sera si preannuncia accesa e bellissima, una lotta ai vertici con Inter, Juventus e Roma spettatrici interessate: i biancocelesti concorrono per lo Scudetto, i bergamaschi per riconfermarsi in Champions League.

Sul campo, due delle squadre più prolifiche del campionato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Gasperini ricorrerà a Zapata che ai capitolini ha già segnato tre volte (una rete con la Samp e due in nerazzurro) – e a Gomez. Il Papu ha fatto della Lazio la sua vittima preferita con 4 marcature ed un assist.

Inzaghi, dalla sua, risponderà con Immobile – vero bomber di questa Serie A – che contro l’Atalanta è andato a segno quattro volte.

La squadra della Capitale, potrà però contare sulla difesa marmorea che ha protetto la porta di Strakosha incassando solo 23 gol, a differenza dei 35 presi dalla Dea.