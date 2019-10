Lazio-Atalanta, dove seguire diretta TV e Live Streaming

Dove seguire diretta TV e Live Streaming di Lazio-Atalanta, match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Lazio-Atalanta / Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A riparte da Lazio-Atalanta. La gara dell’Olimpico, valida per l’ottava giornata di campionato, vede i biancocelesti tornare in campo dopo il rocambolesco pareggio di Bologna nel turno precedente, che ha lasciato l’amaro in bocca a Inzaghi e alla sua squadra. Una vittoria, invece, per la Dea, che ha superato 3-1 il Lecce. La sfida sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Sarà inoltre possibile vedere Lazio-Atalanta in TV e streaming attraverso Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure attraverso NOW TV, la web tv di Sky.

Lazio-Atalanta, la seduta d’allenamento

A Formello sono ufficialmente iniziate le prove anti Atalanta. Prima in palestra, poi tutti sul campo per studiare l’undici migliore da schierare contro la formazione di Gasperini. Avanti col 3-5-2: Inzaghi non cambia idea neppure stavolta. Dal centro sportivo, arrivano indicazioni sulla Lazio che sarà impegnata sabato: tra i pali ancora Strakosha; schermato dal terzetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo i soliti noit: Milinkovic e Luis Alberto affiancheranno Parolo che erediterà le chiavi della regia da Leiva, assente per squalifica. Sulle corsie laterali Lulic e Lazzari: Manuel sembra in vantaggio su Marusic, in quanto risparmiato dagli impegni della Nazionale azzurra.

A trainare la squadra sarà la coppia Correa-Immobile: il Tucu è tornato in forma, dopo il fastidio al polpaccio.

L’appuntamento è per la rifinitura di domani.

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Bastos, Patric, Vavro, Lukaku, Berisha, Marusic, Jony, Anderson, Cataldi, Adeknaye, Caicedo. All. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Arana, Castagne, Kajer, Malinovskyi, Pasalic, Barrow. All. Gasperini.