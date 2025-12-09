News
Lazio, quel giocatore è ormai in rampa di lancio: secondo gol consecutivo con lo Spezia! I dettagli
Lazio osserva con attenzione quel giovane: Gabriele Artistico a segno per la seconda gara di fila in Serie B
L’attaccante classe 2002, Gabriele Artistico, si conferma ancora una volta un elemento decisivo per lo Spezia. Dopo la rete segnata lo scorso 30 novembre che valse tre punti in trasferta contro la Sampdoria, il giovane talento si è ripetuto con un’altra marcatura cruciale.
Nella giornata di ieri, Artistico ha trovato la via del gol con un grande colpo di testa al 90° minuto, sbloccando e decidendo la partita vinta dalla squadra ligure per 0-1 sul campo della Virtus Entella. Un tempismo perfetto che dimostra il suo crescente impatto sulla squadra.
Per l’attaccante, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio, si tratta già della terza rete stagionale tra Serie B e Coppa Italia in sole 12 presenze. I suoi numeri ne evidenziano la ritrovata vena realizzativa e la sua importanza nel reparto offensivo dello Spezia.
