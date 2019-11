Lazio, arriva il negozio al centro. De Martino: «A inizio mese…»

Lazio, il direttore della comunicazione De Martino annuncia le prossime iniziative.

«Ci stiamo finalmente preparando a una novità che tutti chiedevano da anni, non svelo nulla: lo sanciremo con alcuni video sui nostri social, il primo uscirà oggi alle 17.30». Così spiega il direttore della comunicazione della Lazio, Stefano De Martino, ai microfoni della radio ufficiale, alludendo al video che termina in via di Propaganda. L’attesa per il negozio al centro continua a crescere, ma De Martino non si sbilancia: «Rimanderanno il tutto all’inizio del prossimo mese, quando ci vedremo insieme ai nostri tifosi per festeggiare insieme. Domani ci sarà poi il secondo video, dove ripercorreremo altri momenti importanti. Questo dimostra la voglia di crescita della Società, senza contare che il Centro Sportivo di Formello, già uno dei più grandi in Europa, alla fine dei lavori sarà meraviglioso. Ricordo anche le giovanili che si allenano nello stesso posto».

«I prossimi saranno mesi importanti, il 9 gennaio la Lazio festeggerà 120 anni di storia. Vedremo le idee che usciranno fuori da qui in avanti, è un compleanno importante di una squadra che ogni anno fa qualcosa di importante. Quest’anno l’obiettivo dichiarato è centrare la Champions League, è difficile ma questa squadra quando attacca la spina è impressionante. Purtroppo sono stati persi alcuni punti che avrebbero permesso alla squadra di lottare per la seconda posizione. Ho visto Inzaghi battere molto su questo tasto, perché sa di avere una rosa con giocatori importanti. Lo ha dimostrato anche la partita dominata a Milano contro l’Inter. Sarà quindi fondamentale riattaccare subito la spina contro il Sassuolo dopo la sosta, una gara insidiosissima. Non dimentichiamo poi la finale di Supercoppa italiana, occasione per alzare al cielo un altro trofeo».