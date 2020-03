Lazio, Armini su Instagram: «L’esordio? Il momento più emozionante»

Il capitano della Lazio Primavera ha risposto su Instagram alle domande dei fan, ricordando l’esordio in Serie A

Nicolò Armini ha la Lazio dentro le vene e da sempre gioca con l’aquila sul petto. Il capitano della Primavera oggi ha risposto a delle domande dei fan su Instagram riguardo il suo esordio in Serie A con la maglia biancoceleste e sul suo sogno. Ecco ciò che ha detto:

«Il momento più emozionante della mia vita è stato l’esordio in campionato. Quando ho giocato la partita mi sentivo come se fossi all’interno di una bolla: ero emozionato tantissimo ma allo stesso tempo ero concentrato su quello che dovevo fare. Ho realizzato tutto per bene soltanto il giorno dopo quanto ho rivisto la partita. Lavoro duro ogni giorno per poter diventare il titolare della prima squadra, che è il mio sogno».