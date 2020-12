Inzaghi ha concesso ai giocatori della Lazio un giorno e mezzo di riposo

Un giorno e mezzo di riposo per festeggiare e ributtarsi al meglio sul campionato. La Lazio di Simone Inzaghi non scende oggi in campo a Formello per il consueto allenamento di scarico del post-partita. All’indomani della qualificazione ottenuta in Champions League contro il Brugge, i biancocelesti potranno riposarsi. La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio.