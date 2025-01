Lazio, troppo nervosismo in campo: la squadra è tra le prime per cartellini ricevuti, i numeri

Lazio, troppo nervosismo durante la partita: i biancocelesti sono tra i calciatori con più cartellini gialli e rossi, ecco i numeri

In casa Lazio c’è un aspetto da migliorare ed è quello del nervosismo in campo: la squadra di Baroni infatti è tra le prime in Serie A per numero di cartellini ricevuti: come riportato da Transfermarkt i biancocelesti sono secondi dietro al Verona per numero di cartellini rossi – due diretti e due per doppia ammonizione – e in prima per numero di cartellini gialli, già 49.

Numeri in continuità con la scorsa stagione per altro: anche nello scorso campionato i laziali finirono come i calciatori più ammoniti della Serie A, ben 95.