Lazio, amichevoli di lusso in estate: ecco il programma. Lotito e Sarri programmano la squadra biancoceleste che verrà

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo la sfida con l’ Empoli, Lotito e Sarri si vedranno a Formello per pianificare il futuro della Lazio.

Intanto è stata delineato il programma per l’estate. La squadra capitolina si vedrà ad Auronzo di Cadore orientativamente dall’11 al 28 luglio, poi niente secondo ritiro. La squadra farà base a Formello e si sposterà per qualche amichevole di lusso. Ufficializzata la trasferta inglese dal 2 al 4 agosto per il test contro l’Aston Villa. Poi ci saranno altre due amichevoli, l’8 agosto in Spagna contro il Barcellona e il 13, ancora da definire il luogo, contro la Juventus. Con i bianconeri sarà l’ultima prova prima dell’inizio del campionato.