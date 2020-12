Lazio, all’Olimpcio si segna solo nella ripresa: la statistica

La Lazio non riesce a segnare durante i primi tempi giocati all’Olimpico: la curiosa statistica sui biancocelesti

La Lazio in casa ha un ruolino ben diverso da quello che ha fuori casa. La squadra di Inzaghi, fino ad ora, ha ottenuto solamente una vittoria tra le mura amiche in campionato, contro il Bologna il 24 ottobre.

Curiosa statistica riportata da Lazio Page che spiega, in parte, la fatica dei biancocelesti nel conquistare i tre punti all’Olimpico:i biancocelesti non sono ancora riusciti a trovare la via del gol nella prima frazione di gioco delle gare disputate in casa. Questa striscia di 6 partite è la terza peggiore in Europa dietro a quelle di Huesca (10) ed Eibar (7).