Allenatore UEFA A, tre ex Lazio a Coverciano per il corso

Stendardo, Lulic e Parolo di nuovo a scuola e stavolta per diventare allenatori. I tre ex Lazio hanno iniziato il corso per il patentino

Parolo, Lulic e Stendardo di nuovo a scuola. I tre ex biancocelesti hanno iniziato il corso formativo per conseguire il patentino da Allenatore UEFA A e guidare in panchina squadre giovanili, femminili e di Serie C.

Ad immortalare il momento è stato Stendardo che – su Instagram – ha taggato i due ex giocatori e correlato la foto con il commento: «Non si smette mai di imparare».