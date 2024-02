Lazio, allenamento a parte per Zaccagni a Formello in vista del Bayern Monaco. Le ultime

(inviato a Formello) – Questo pomeriggio è andata in scena la rifinitura della Lazio a Formello in vista della sfida di Champions di domani col Bayern Monaco. Per quanto riguarda Zaccagni, l’attaccante si è allenato a parte.

Il biancoceleste è alle prese da qualche settimana con l’infortunio al piede. Vedremo se domani sarà tra i convocati di Sarri per l’importante sfida.