Lazio, Inzaghi pensa agli allenamenti serali in vista dell’Atalanta

Lazio, Inzaghi pensa a far slittare anche l’orario degli allenamenti per far adattare i giocatori alle condizioni climatiche

Il campionato è pronto a ripartire, il calendario è stato stravolto per adattarsi al caldo estivo e gli orari dei match sono slittati: la Lazio tornerà sul campo il 24 giugno, alle ore 21.45. Una novità sia per il calcio italiano che per la squadra di Inzaghi.

Il mister, come riportato da Il Messaggero, vuole preparare al meglio la sfida contro i bergamaschi rivoluzionando la routine dei suoi: posticipare sia i pasti che gli allenamenti per far adattare i suoi giocatori alle diverse condizioni climatiche.