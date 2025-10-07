 Lazio, quando ripartono gli allenamenti? Il programma della ripresa verso l'Atalanta
Lazio, quando ripartono gli allenamenti? Il programma della ripresa verso l'Atalanta

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Allenamento Lazio

Lazio, quando ripartono gli allenamenti? Il programma della ripresa verso l’Atalanta. La sosta sarà un’occasione per lavorare intensamente

Nessuna vera pausa per la Lazio. La sosta per le nazionali, che svuoterà il centro sportivo di Formello, si trasforma per Maurizio Sarri in un’occasione cruciale per lavorare intensamente con il gruppo ridotto rimasto a sua disposizione. Con la difficile trasferta contro l’Atalanta nel mirino, fissata per la settima giornata di Serie A, il tecnico non vuole lasciare nulla al caso, cercando di trasformare un periodo di emergenza, tra infortuni e convocazioni, in un laboratorio tattico per pochi intimi.

Il programma settimanale, già definito nei dettagli, riflette la volontà di Sarri di mantenere alta la concentrazione e il ritmo di lavoro. Dopo la ripresa fissata per domani, mercoledì 8 ottobre, la squadra sarà in campo anche giovedì pomeriggio. La giornata più intensa sarà venerdì, quando è stata programmata una doppia seduta di allenamento, focalizzata su aspetti atletici e tattici. La settimana di lavoro si concluderà sabato mattina con un’ultima sessione, prima di concedere alla squadra due giorni di meritato riposo, domenica e lunedì, per ricaricare le energie.

Questo programma serrato è la risposta di Sarri a una situazione complessa. Il tecnico dovrà infatti fare a meno di un numero considerevole di giocatori, tra i tanti convocati dalle rispettive nazionali e una lista di infortunati che continua a preoccupare. Lavorare con una rosa così risicata non è semplice, ma l’obiettivo è duplice: da un lato, perfezionare i meccanismi con i giocatori presenti, recuperando al meglio la condizione fisica e mentale; dall’altro, attendere con ansia il rientro dei nazionali e degli infortunati per preparare in pochi giorni una delle sfide più impegnative della stagione. La Lazio usa la sosta per gettare le basi di una ripartenza, con la speranza di presentarsi a Bergamo con una rosa il più possibile completa e competitiva.

