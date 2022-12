Lazio, nel pomeriggio la ripresa degli allenamenti a Formello

Oggi, dopo il riposo post ritiro in Turchia, la Lazio riprenderà gli allenamenti in quel di Formello: in testa l’amichevole con l’Almeria

Oggi, dopo il riposo post ritiro in Turchia concesso da mister Sarri, la Lazio riprenderà gli allenamenti in quel di Formello.

In testa, come sottolineato da Il Messaggero, ci sarà l’amichevole con l’Almeria, in programma giovedì 22 dicembre alle 18.30 al Power Horse Stadium. Sarà l’ultimo test prima della ripresa del campionato, prevista per il 4 gennaio con il Lecce.