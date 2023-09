Lazio, allarme attacco: la squadra segna poco. Il dato riportato dal Corriere dello Sport

Come riporta il Corriere dello Sport, queste prime 4 giornate, oltre ai pochi punti raccolti, hanno evidenziato un altro problema per la Lazio di Sarri, ovvero i pochi gol.

L’attacco non colpisce più. 63% di possesso palla, 60 tiri in area e 8 in porta non sfruttati eccetto un paio. Immobile, punto fermo del tridente, non è più servito come una volta. Fa fatica a fare centro e i compagni non riescono a aiutarlo.