Lazio, Alia terzo portiere, Marusic a sinistra con il Cagliari

Marco Alia sarà il terzo portiere della Lazio. Per il Cagliari Marusic è favorito per giocare titolare sulla sinistra.

Il dado è tratto: sarà Marco Alia il terzo portiere della Lazio. Classe 2000, è stato preferito a Marius Adamonis e verrà inserito nella lista consegnata in Lega per la Serie A e la Coppa Italia. A Formello, intanto, sono scattate le prove in vista dell’esordio in campionato con il Cagliari. Il dubbio di formazione maggiore è quello che riguarda la fascia mancina, dove negli ultimi due giorni è stato provato Marusic. Il montenegrino è stato alternato a Fares, che non è ancora in condizione. Così si legge nell’edi romana odierna de Il Corriere dello Sport.