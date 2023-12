Lazio, al via la vendita dei biglietti per i quarti di finale: il comunicato del club

Lazio, il club informa i tifosi che prenderà il via la vendita dei biglietti per i quarti di finale di coppa Italia tramite un comunicato

Nonostante ancora non sia nota l’avversaria dei quarti di finale, la Lazio in attesa di capire l’esito di Roma-Cremonese rende noto ai tifosi il via dei tagliandi per i quarti di Coppa Italia, e lo fa col seguente comunicato

COMUNICATO – In occasione della gara valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, la S.S. Lazio comunica che i biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 22 dicembre.

I tifosi che avranno acquistato i biglietti alle tariffe indicate, nel caso in cui l’avversario dovesse essere l’U.S. Cremonese, dopo l’esito della partita Roma-Cremonese del 3 gennaio riceveranno via mail una gift card del valore riportato in tabella, da poter spendere presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store e valevole per un anno.

Prelazione abbonati campionato dal 22/12 al 28/12

Vendita libera dal 29/12

1) PRELAZIONE PER GLI ABBONATI DI CAMPIONATO DI TUTTI I SETTORI, NON SUL PROPRIO POSTO:

dalle ore 16:00 di venerdì 22 dicembre, fino alle ore 24:00 di giovedì 28 dicembre:

Modalità di vendita solo on line:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card o sull`abbonamento tradizionale (sempre di 12 cifre):

ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO – CODICE 032…

ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE – CODICE EAG…

ABBONAMENTO TRADIZIONALE CARTACEO – CODICE PRELAZIONE:

Per quanto riguarda l’abbonamento tradizionale, il tifoso dovrà verificare il codice prelazione sul proprio abbonamento ed inserire il codice formato dal numero dell’abbonamento preceduto da tanti 0 fino ad ottenere il numero di 12 cifre.

Clicca qui per vedere un esempio:

Il tifoso verificando il codice prelazione recupererà il seguente numero: 000000001073304

Per poter effettuare l’acquisto dovrà inserire invece il seguente numero: 000001073304

