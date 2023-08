Lazio, Agresti: «Incontro Lotito-Sarri? Un Colloquio aspro»

Lazio, Agresti: «Incontro Lotito-Sarri? Colloquio aspro» Le parole del giornalista

Ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Stefano Agresti, ha commentato il vertice tra Sarri e Lotito tenutosi ieri, fondamentale per il mercato della Lazio.

LE PAROLE- L’incontro tra Sarri e Lotito è stato franco, con toni aspri. Le divergenze c’erano e rimangono. Sarri insiste perché almeno un calciatore lo vorrebbe in tempi stretti. Si è preso atto che arrivare a Berardi è praticamente impossibile e dunque la Lazio si sta muovendo su altri profili. Si sta cercando un regista, è tornato di moda il nome di Torreira perché da un punto di vista economico e del valore del calciatore è ritenuta una soluzione soddisfacente. Si lavora anche sull’esterno d’attacco, ma l’interno di centrocampo è quello che preoccupa tutti, visto che chi arriverà dovrà sostituire Milinkovic. La Lazio però non ha tanta voglia di spendere tanti soldi per un solo calciatore