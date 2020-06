Lazio, Agostinelli: «Ripresa? Il problema potrebbe essere l’autostima»

Andrea Agostinelli, ex centrocampista della Lazio, ha commentato le possibili difficoltà dei biancocelesti durante la ripresa

Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex giocatore della Lazio Agostinelli ha analizzato la ripresa e le difficoltà che potranno avere i biancocelesti:

«La Lazio prima poteva star meglio. La Champions si giocherà ad agosto… I biancocelesti hanno dovuto smettere di giocare in un momento favorevolissimo a livello psicologico. Credo che la formazione di Inzaghi adesso non abbia problemi tecnici, il problema semmai è ritrovare autostima e riprendere ad andare così veloce come succedeva nei mesi scorsi. È una delle squadre che potrebbe essere svantaggiata da questa interruzione. È anche vero che ora ci si ritrova ai nastri di partenza con gli stessi parametri: in casa e in trasferta si gioca senza pubblico però Atalanta e Lazio per come stavano andando credo possano essere penalizzate dal punto di vista psicologico. Queste due squadre prima si sentivano superiori e tutto quel che facevano risultava facile».