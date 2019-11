Lazio, Agostinelli: «Berisha? Forse vuole andare via»

Andrea Agostinelli, ex Lazio, ha parlato della situazione in casa biancoceleste

Andrea Agostinelli, ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA AGOSTINELLI – «Berisha? Se un giocatore ti dice che non se la sente di giocare io alzo le mani. Non so i motivi ma è difficile dare un’interpretazione. Forse vuole andare via, ma dirlo potrebbe essere pericoloso. Difficile capire cosa passa nella testa di un calciatore così. Poi dichiara di dare tutto per la sua nazionale? Allora va a finire che si pensa male davvero. Parlando della squadra, ad Inzaghi mancano i goal dei centrocampisti e dei difensori. Bisognerebbe tirare meglio le palle inattive così da sfruttarle maggiormente. Domani la migliore formazione possibile. Mi aspetto una super prestazione di Milinkovic, ricordatevelo, sarà così».