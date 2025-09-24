Lazio, tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati

Lazio, ecco tutti gli aggiornamenti dall’infermeria: la situazione degli infortunati in casa biancoceleste

Nel pomeriggio lo staff medico della SS Lazio, guidato dal professor Ivo Pulcini insieme al professor Fabio Rodia e al medico sociale Italo Leo, ha diffuso un bollettino ufficiale sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori biancocelesti. Le notizie riguardano elementi chiave della rosa di Maurizio Sarri, tecnico chiamato a gestire un periodo complicato sul fronte infortuni.

Il difensore francese Samuel Gigot, arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia per rinforzare il reparto arretrato, sta proseguendo il percorso di riabilitazione. Brutte notizie per il centrocampista nigeriano Fisayo Dele-Bashiru, classe 2001 e tra le rivelazioni di questo inizio stagione. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giovane regista Nicolò Rovella, ex Juventus e Monza, è alle prese con una sindrome retto-adduttoria. Proseguono invece i programmi di riatletizzazione per Manuel Lazzari, esterno destro di grande spinta, e per l’uruguaiano Matías Vecino, centrocampista di esperienza internazionale. Entrambi stanno seguendo protocolli personalizzati per completare il recupero dai rispettivi infortuni.

PAROLE – “Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:

Samuel Gigot prosegue il percorso di riabilitazione post-intervento.

Fisayo Dele-Bashiru ha riportato una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro.

Nicolò Rovella è alle prese con una sindrome retto-adduttoria ed ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Manuel Lazzari e Matías Vecino stanno continuando i rispettivi protocolli di riatletizzazione post infortunio”.

La Lazio si trova dunque a fare i conti con un’infermeria affollata in un momento cruciale della stagione. Le condizioni di Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Lazzari e Vecino rappresentano un tema centrale non solo per lo staff tecnico, ma anche per i tifosi biancocelesti, ansiosi di rivedere in campo i propri beniamini.

Con il campionato e gli impegni europei alle porte, la gestione dei recuperi sarà determinante per mantenere competitiva la squadra.