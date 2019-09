Lazio, Adekanye vuole l’esordio. Ma Inzaghi…

Continua l’inserimento di Bobby Adekanye in maglia biancoceleste

Bobby Adekanye è il presente e il futuro della Lazio. La dirigenza biancoceleste ha fatto di tutto per portare l’ex Liverpool a Roma, e ora il giovane attaccante sta crescendo grazie ai consigli di mister Inzaghi. Come riporta Il Corriere dello Sport, nella partitella contro la Primavera di ieri si è notata in pochi secondi tutta l’efficacia del “bastone e carota” di Inzaghi nei confronti di Adekanye. A seguito di un’azione personale – un po’ troppo personale per i gusti del mister – ecco il richiamo all’ordine: “Bobby, hai fatto tutto benissimo. Ma ai tuoi lati avevi Luis Alberto e Lazzari, avresti dovuto passargli la palla. Se non gliela passi, poi loro la prossima volta non accompagnano l’azione…”. Passa qualche istante e Bobby segna il suo secondo gol dopo aver finalizzato un’azione manovrata con il resto dei compagni. Le sue qualità non si discutono e pian pano sta assimilando tutti i consigli di Inzaghi. A questo punto l’esordio di Bobby non è così lontano.