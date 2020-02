Lazio, Adekanye sigla la sua prima rete in biancoceleste

A chiudere la goleada della Lazio contro la Spal, ci pensa Bobby Adekanye: per lui arriva il primo gol in biancoceleste

Chi lo avrebbe mai detto che, alla festa del gol di oggi, si sarebbe aggiunto anche Bobby Adekanye.

Il giovane attaccante ha firmato il momentaneo 5-0 e ha siglato la sua prima marcatura con l’aquila sul petto. L’attaccante oggi ha dimostrato grande esplosività fisica e tanta voglia di emergere. Tutto il pubblico biancoceleste si è preso in simpatia il numero 34, tant’è che subito sono arrivati i primi cori per lui, ironizzando anche sul mercato. «Che ci frega di Giroud, noi abbiamo Bobby gol», così cantava la Curva Nord oggi. In prospettiva, Adekanye è grande giocatore. Con determinazione si prenderà la Lazio, intanto che festeggi la prima marcatura.