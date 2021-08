Lazio, Adekanye ko: lesione al menisco e possibile operazione

Adekanye non era partito nemmeno per il ritiro in Germania, ora l’infortunio e la probabile operazione che ne frena i progetti

Altro problema. Bobby Adekanye s’è lesionato il menisco, si sta valutando se intervenire chirurgicamente. Un bel problema perché di fatto era in uscita, la Lazio voleva mandarlo a giocare e questo frena ogni discorso. Frenata almeno per il momento qualsiasi volontà del giocatore di mettersi in gioco agli occhi di Sarri.