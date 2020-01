Lazio, addio al cronista biancoceleste Stefano Scipioni

Lazio, è venuto a mancare nella giornata di oggi il cronista biancoceleste Stefano Scipioni, storico inviato di Radio Radio

Dopo aver combattuto per un brutto male, Stefano Scipioni non ce l’ha fatta: il cronista biancoceleste è venuto a mancare nella giornata di oggi. Storico inviato di Radio Radio per Lazio e Roma, Scipioni ha avuto una carriera trentennale da giornalista, facendo sponda tra radio ed emittenti televisive romane. Ad annunciare la sua scomparsa è il direttore della radio Ilario di Giovambattista: «E’ con profondo dolore che vi annuncio la morte del nostro amico e collega Stefano Scipioni».