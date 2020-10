Lazio, Acerbi: «Un punto che, vista la situazione, ci sta stretto» FOTO

Francesco Acerbi ha commentato sul proprio profilo Instagram il pareggio per 1-1 della Lazio contro il Bruges.

Solita prestazione di sacrificio, da veterano. In Champions League cosi come in Serie A: Francesco Acerbi è sempre più punto di riferimento per la Lazio di Simone Inzaghi.

Il difensore, al termine dei novanta minuti contro il Bruges, ha affidato ai social il proprio pensiero relativo al match:

«Un punto che, vista la situazione, ci sta stretto».