La Lazio pareggia contro il Brugge e centra la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il post Instagram di Acerbi

È festa nello spogliatoio della Lazio. Una notte storica per la squadra di Inzagi che riscrive la storia, centrando gli ottavi di finale, grazie al pareggio sudato contro il Brugge. La gara contro il Verona è in programma per sabato, ma i biancocelesti possono godersi almeno questa serata. Su Instagram, il post di Acerbi:

«20 anni dopo, ottavi di finale!!!».