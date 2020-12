Lazio, stiramento per Acerbi: in dubbio anche per il Milan

Lazio, tegola Acerbi. Il difensore ha riportato un leggero stiramento all’adduttore: salterà Benevento e Napoli, in dubbio per il Milan

Francesco Acerbi ha lasciato il campo anzitempo, durante la gara contro il Verona. Un fulmine a ciel sereno per mister Inzaghi: il Leone è infatti uno degli insostituibili nell’undici titolare della Lazio.

Il difensore si è sottoposto a tutti i controlli del caso e il verdetto è un leggero stiramento all’adduttore della coscia destra. Salterà sicuramente l’impegno contro il Benevento, la gara di domenica con il Napoli e – come scrive Il Tempo – resta in dubbio anche per il Milan. Inzaghi incrocia le dita. Acerbi tenterà un recupero lampo.