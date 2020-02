Lazio, Acerbi è il leader della difesa: tutti i numeri

Lazio, tutti i numeri del leader della difesa biancoceleste che al momento è la migliore della Serie A insieme a quella dell’Inter

Non solo l’attacco con Ciro Immobile, Caicedo e Correa. Uno dei punti di forza di questa Lazio in questa stagione è anche la difesa. La retroguardia biancoceleste infatti è la migliore del campionato insieme a quella dell’Inter: solo 20 reti incassate in 23 giornate di campionato.

Molto è merito anche di chi la difesa la guida: Francesco Acerbi. Erano anni che la Lazio non aveva un centrale così forte e sono i numeri a parlare per lui. Come riporta il Corriere dello Sport infatti il difensore ha saltato solo 154 minuti dei 5.400 complessivi in Serie A.