Lazio, Acerbi detentore di un particolare primato

Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, detiene un particolare primato

Francesco Acerbi si sta affermando con indosso la maglia della Lazio e ha ‘conquistato’ anche il CT Mancini per quanto riguarda la Nazionale italiana. Il difensore milanese si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni tant’è che è il detentore di uno speciale primato.

IL PRIMATO DI ACERBI – L’ex Sassuolo è quello che, tra i giocatori di movimento dei Top 5 campionati europei che hanno disputato almeno 18 partite in tutte le competizioni 2019/20, non è mai stato saltato in dribbling.