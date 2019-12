Lazio, Cagliari bersaglio preferito di Acerbi: numeri da bomber

Sono ben tre i gol segnati da Acerbi al Cagliari: il difensore della Lazio sarà protagonista anche questa sera con la maglia da titolare

Francesco Acerbi ci ha abituati a prestazioni da applausi. Infallibile nell’uno contro uno, è il ministro della difesa, ormai indispensabile per l’economia della Lazio: un vero e proprio scudo alzato per difendere la porta di Strakosha. Nonostante nelle ultime due uscite contro Juventus e Rennes sia sembrato un po’ appannato, non è assolutamente in discussione nella gara di questa sera con il Cagliari.

Anzi, i rossoblu ispirano molto il Leone biancoceleste: sono ben 3 i gol siglati contro i sardi, ricorda il Corriere dello Sport. La seconda vittima preferita dopo la Sampdoria che hanno subito 4 reti dal giocatore.

