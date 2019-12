Lazio, l’accoglienza dell’ADR alla società e alla squadra VIDEO

Lazio, prima della partenza della squadra la società è stata accolta dalla dirigenza dell’aeroporto di Fiumicino

Bella accoglienza a Fiumicino per la Lazio in partenza per Riad in vista della Supercoppa in programma domenica 22 dicembre alle 17:45. La società è infatti stata accolta dall’ADR (Aeroporti di Roma, la società che gestisce Fiumicino e Ciampino).

Un bel dolce a tinte biancocelesti che sia di buon auspicio. Di rimando la società ha regalato alcune maglie della Supercoppa ai dirigenti aeroportuali.