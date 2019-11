Alberto Abbate, giornalista, si è espresso su alcuni temi riguardanti i biancocelesti

Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del calciomercato della Lazio. Ecco ciò che ha detto.

PARLA ABBATE – «Kumbulla e Pavlovic? Non mi fido più di tanto di Tare sui difensori, non credo abbia grande fiuto per i centrali visti i precedenti. Il giovane del Verona mi sembra un giocatore roccioso e di buona prospettiva, ma ancora non credo sia pronto per grandi livelli. Difficile arrivare a Pavlovic, il serbo è un giocatore forte, ha già più mercato. Il settore scouting? La Lazio lavora prettamente con i procuratori, lo testimoniano le ultime operazioni, anche quella di Correa ad esempio, con l’arrivo di Badelj nello stesso affare. Muriqi? Difficile arrivarci a gennaio, la Lazio potrebbe provare a inserire Durmisi nella trattativa col Fenerbache, ma parliamo di giugno. Un attaccante con quelle caratteristiche Inzaghi lo ha chiesto, ma non so se il kosovaro sia il profilo adatto».