Lazio, il 30 settembre data chiave: Lotito lavora per sbloccare il mercato di gennaio

Lazio, il 30 settembre sarà una data chiave per il futuro: il presidente Lotito lavora per sbloccare il calciomercato di gennaio

La Lazio si avvicina a una scadenza cruciale. Il 30 settembre, il giorno successivo alla sfida di campionato contro il Genoa, rappresenterà un momento decisivo per il futuro del club biancoceleste. In quella data, infatti, sarà effettuata una vera e propria “fotografia” della situazione economico-finanziaria della società, utile a capire se il mercato di gennaio potrà finalmente essere sbloccato.

Il presidente Claudio Lotito, da anni alla guida della Lazio, è al lavoro per liberare il parametro del cosiddetto “costo del lavoro allargato”, un vincolo che condiziona la possibilità di operare sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste è fiducioso di riuscire a ottenere in tempo un credito pregresso superiore ai dieci milioni di euro. Una cifra che, se confermata, permetterebbe di dare respiro alle casse societarie e di pianificare con maggiore serenità le mosse per la sessione invernale.

In questo scenario, il direttore sportivo Angelo Fabiani, arrivato alla Lazio nel 2023 e noto per la sua attenzione ai giovani talenti, proseguirebbe sulla linea del ringiovanimento della rosa. L’obiettivo è costruire una squadra più dinamica e sostenibile, senza ricorrere a soluzioni tampone. Per questo motivo, resterebbero fuori dai radar i nomi di alcuni svincolati di prestigio come Renan Lodi (terzino brasiliano ex Atlético Madrid), Giacomo Bonaventura (centrocampista italiano con lunga esperienza in Serie A) e Lorenzo Insigne (attaccante esterno ex Napoli, oggi al Toronto FC).

Parallelamente, resta in sospeso la trattativa per il main sponsor. Da mesi la società è in contatto con una compagnia aerea internazionale, ma l’accordo non è ancora stato definito. Una partnership di questo tipo garantirebbe non solo visibilità globale, ma anche un importante sostegno economico per il club.

Il countdown, dunque, è iniziato. Mancano pochi giorni a una data che potrebbe segnare una svolta per la Lazio: tra esigenze di bilancio, strategie di mercato e trattative commerciali, il 30 settembre sarà un crocevia fondamentale per il futuro biancoceleste.