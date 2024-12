Lazio, il 2024 l’anno dei tre allenatori: c’è un curioso precedente nell’era Lotito. Di cosa si tratta

Lazio che nel corso dell’anno solare ha cambiato ben tre allenatori. C’è un curioso precedente dal 2004 ad oggi

La Lazio nel corso del 2024 ha cambiato ben tre allenatori: Maurizio Sarri, Igor Tudor e Marco Baroni. Diventerebbero quattro aggiungendo Giovanni Martusciello che ha guidato la squadra per la sola trasferta di Frosinone a marzo dello scorso anno.

Nell’era Lotito non era mai successo ai biancocelesti di cambiare tre volte la guida tecnica in un anno solare. C’è in realtà un solo precedente, occorre risalire al 2016 quando ad aprile Simone Inzaghi subentrò a Stefano Pioli. A luglio dello stesso anno il patron biancoceleste aveva ingaggiato Marcelo Bielsa che però, dopo soli pochi giorni, ha dato le dimissioni, senza mai guidare la squadra in gare ufficiali di Serie A o coppe europee.

Per questo il 2024 rimane a suo modo un anno unico, nel quale tre allenatori (quattro con Martusciello) si sono seduti sulla panchina laziale.