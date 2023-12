Lazio 2023, filotto di vittorie ad aprile: Juventus battuta all’Olimpico. Riviviamo l’anno biancoceleste

Aprile importante per la Lazio, che riesce a mettere in fila 3 vittorie consecutive, prima di cadere in casa del Torino.

Tra queste vittorie, l’importantissima partita contro la Juventus allo stadio Olimpico. Dominata e vinta per 2-1. In rete Zaccagni e Luis Alberto, che spediscono la Lazio verso un’ambiziosa corsa Champions.